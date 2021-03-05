В Нижегородской области построят биатлонный комплекс за 100 миллионов рублей

Президент корпорации «Технониколь» готов содействовать строительству биатлонного комплекса в Борском районе. Инвестиции могут составить минимум 100 миллионов рублей.

«Спортивная инфраструктура в регионе развивается по нацпроекту «Демография», однако важную роль играет и частная инициатива. Чем больше в области таких объектов, тем больше возможностей для развития профессионального и любительского спорта»,— отметил губернатор Нижегородской области.

По словам Сергея Колесникова, возведение таких объектов решает многие социальные задачи — приобщение детей к активному образу жизни, доступность полезного досуга для всей семьи и создание новых рабочих мест.







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Фото: twitter