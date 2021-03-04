Художественная выставка «Наблюдая Нижний» участвует в проекте «Команда 800»

«Команда 800» — это проект, где любой желающий может предложить идею для улучшения Нижнего Новгорода к 800-летию и получить грант или иную поддержку для ее осуществления.

Авторами проекта художественная выставка «Наблюдая Нижний» выступают — Ольга Угрюмова — искусствовед и член союза фотохудожников России и Илона Лапшина — директор глянцевого журнала «НН.Собака.ru».

«Проект представляет собой большую групповую художественную выставку, посвященную Нижнему Новгороду. На выставке будут представлены работы художников разного возраста, создающих свои произведения во всем многообразии видов изобразительных искусств. Точкой соприкосновения авторов является только их неравнодушие к родному городу, и попытка своим творчеством обратить на него внимание», — отмечают организаторы.

Поддержать проект можно, перейдя по ссылке, и отдав свой голос.

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Фото: архив организаторов