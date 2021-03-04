Сервис «Самокат» запустит для нижегородцев доставку цветов и подарков к 8 марта

Цветы появятся в «Самокате» в специальной праздничной подборке, в которую также войдут фрукты, сладости, косметика и другие варианты подарков.

«Мы стремимся освободить время россиян для более приятных дел, чем ожидание в очереди за цветами и подарками. Специально к 8 марта мы создали праздничную подборку товаров, которые могут стать хорошим подарком для себя или любимой женщины. Курьеры “Самоката” доставят любой товар за 15 минут», — директор по маркетингу онлайн экспресс-ритейлера Игорь Рожков.

Стоимость букета — 299 рублей. Акция продлится до 9 марта включительно.

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Фото: pexels