В Нижнем Новгороде открылось новое автомобильное пространство «Высота»

«Высота» — это автомобильное пространство в Нижнем Новгороде – 8000 квадратных метров с огромным выбором автомобилей популярных брендов — новых и с пробегом.

Главное отличие пространства «Высота» от других автосалонов Нижнего — это возможность совместить покупку или ремонт автомобиля с личными интересами. В пространстве можно провести бизнес–ланч с коллегами или время с друзьями в лаунж-зоне, посетить салон красоты или барбершоп, а также отдать машину в автосервис или мойку.

Торжественное открытие автомобильного пространства на Ошарской, 95 планируется, но дата будет известна позже. Всю интересующую информацию можно узнать по телефону: 8 800 550 55 05.





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: архив организаторов