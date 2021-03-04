Второй павильон Нижегородской ярмарки откроют в апреле 2021 года

Новый павильон, площадью 3200 квадратных метров, делится на 2 отсека, которые соединены с первым павильоном с помощью порталов. В летнее время для проведения мероприятий планируют использовать крышу здания.

Стоимость работ составляет 320 миллионов рублей. В эту сумму входит: строительство здания, внутренние работы, оборудование и освещение.

Последние 25 лет на месте нового павильона был пустырь, который сначала хотели отдать под строительство гостиницы, а потом под конгресс-холл. В 2020 году был проведен архитектурный конкурс, по итогу которого победителем стало нижегородское архитектурное бюро «ГОРА» под руководством Станислава Горшунова.

«Основная концепция заключается в том, чтобы не затмить основной ярмарочный павильон. Мы используем простую лаконичную архитектуру с применением элементов живого фасада. Фасад, параллельный улице Советской, сделан таким образом, что, когда перемещаешься по улице, создается ощущение, что движешься вместе с остеклением. Оформление интерьера такое же простое и лаконичное, как и снаружи», — отметил автор проекта Станислав Горшунов.





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Фото: Instagram Олега Берковича