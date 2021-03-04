Нижегородскую область накроет сильный ветер

Порывы западного ветра могут достигать 18 метров в секунду. В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что возможно увеличение числа аварий, связанных с повреждением ЛЭП, нарушениями в работе объектов ЖКХ и падением деревьев.

Ведомство рекомендует жителям региона держаться подальше от линий электропередач, легких построек и слабоукрепленных конструкций.





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