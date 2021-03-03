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Русский музей фотографии запускает онлайн–акцию «Праздничный посткроссинг»

Все желающие до 7 марта могут прислать на почту Русского музея фотографии цифровые копии открыток с 23 Февраля и 8 Марта (не позднее 1999 года).

Все открытки будут опубликованы командой музея в социальных сетях, а все участники акции получат по комплекту открыток М.П. Дмитриева с историческими видами Нижнего Новгорода.

Почта для отправления открыток — rmfmuseum@mail.ru.

 

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Фото: pexels

 

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