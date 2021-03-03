Школы Нижегородской области планируют перевести на пятидневку

В Нижегородской области разрабатывают рекомендации по переходу школ на пятидневную модель обучения. Об сообщает пресс-служба правительства региона.
Губернатор Нижегородской области поручил министру образования Ольге Петровой разработать рекомендации по переводу школ на пятидневку.
«Современные методики и технологии образования должны позволить совершить этот переход. В любом случае, решение по каждой школе должно приниматься индивидуально, основываясь на позиции педагогического коллектива и родителей», — отметил Глеб Никитин.
Кроме того, губернатор добавил, что суббота может стать днем для дополнительного образования.
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Фото: pexels
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