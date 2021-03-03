В Нижнем Новгороде построят спортивный комплекс за 61 миллион рублей

В Канавинском районе Нижнего Новгорода появится ФОК на земельном участке площадью 7,5 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Совет по земельным и имущественным отношениям одобрил предоставление земельного участка компании ООО «АвтоЦентр М7» под строительство спорткомплекса в Канавинском районе.
Инвестор планирует построить спортивный объект в течение пяти лет. Объем инвестиций составит 61 миллион рублей.
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Фото: m.alterainvest.ru
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