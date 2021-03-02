Команда студентов НИУ ВШЭ реализуют проект «Подзарядись в пути»

«Мы планируем установить зарядные устройства в 10-ти автобусах Нижнего Новгорода, маршруты которых охватывают большую его часть. Устанавливаются они на поручень, причем каждая зарядка содержит 2 порта, чтобы можно было заряжать два гаджета одновременно. Подключиться к зарядному устройству можно через стандартный USB-провод», — отмечает команда проекта.

Зарядки поглощают мало энергии, поэтому возможна установка до 6 устройств на один автобус. Также при установке будет использована гофра – все провода будут встроены в поручень.

Поддержать проект можно, перейдя по ссылке.





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Фото: https://www.instagram.com/bus_recharge/