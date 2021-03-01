В Нижегородском Техническом музее создают аудиогид для слепых и слабовидящих

Процесс создания аудиогида был разделен на несколько этапов.

Сначала выбрали безопасные для тактильного изучения экспонаты, по которым специалист Технического музея Иван Богомолов подготовил текстовую версию экскурсии. Следующим этапом станет запись текстов в специальном звуковом формате в студии Нижегородского музыкального училища имени Балакирева.

Работы по созданию аудиоэкскурсии завершат к 11 марта.

«Создание аудиогида станет значимым проектом с точки зрения увеличения комфорта городской среды для людей с ограниченными возможностями», — отмечают организаторы.

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Фото: kunsthallebasel.ch