В Нижегородском Техническом музее создают аудиогид для слепых и слабовидящих

В нижегородском Техническом музее завершаются работы по созданию аудиогида для слепых и слабовидящих. С помощью него незрячий человек без помощи экскурсовода сможет прослушать экскурсию, изучить тактильно предложенные экспонаты музея, потратив на это столько времени, сколько необходимо именно ему.
Процесс создания аудиогида был разделен на несколько этапов.
Сначала выбрали безопасные для тактильного изучения экспонаты, по которым специалист Технического музея Иван Богомолов подготовил текстовую версию экскурсии. Следующим этапом станет запись текстов в специальном звуковом формате в студии Нижегородского музыкального училища имени Балакирева.
Работы по созданию аудиоэкскурсии завершат к 11 марта.
«Создание аудиогида станет значимым проектом с точки зрения увеличения комфорта городской среды для людей с ограниченными возможностями», — отмечают организаторы.
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Фото: kunsthallebasel.ch
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