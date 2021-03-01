В Нижнем запустили приложения для заказа поздравлений на телебашне

Мобильное приложение «Башня света» уже доступно для скачивания в Play Market и App Store и позволяет в пять кликов заказать видеопоздравление продолжительностью 15 минут. Пользователь может выбрать дату и время трансляции, включая выходные и праздничные дни, но не позднее чем за 30 минут до предполагаемого начала показа.

Период трансляции будет адаптироваться к продолжительности светового дня. Сейчас заказать поздравление можно с 18:00 до 04:00 по московскому времени. Стоимость 15-минутной трансляции — 1 650 рублей.

В настоящее время рассматривается возможность распространения проекта по всей стране.

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Фото: Игорь Иванов