Гала-шоу в честь 800-летия Нижнего Новгорода пройдет 21 августа

«Сейчас рассматривается несколько возможных площадок для проведения гала-шоу. Одна из них — стадион „Нижний Новгород“, построенный к чемпионату мира по футболу 2018 года. Другая концепция предполагает использование акватории Волги и Оки. В этом случае главное шоу сможет увидеть большее число нижегородцев и гостей города», — сказал Глеб Никитин.

Кроме того, губернатор отметил, что к юбилею обновляются парк «Швейцария», Чкаловская лестница, Александровский сад, несколько набережных — Федоровского, Нижневолжская, Гребного калана. Преобразится Нижегородский кремль, а на территории пакгаузов на Стрелке планируется оборудовать концертный зал и организовать выставочное пространство.





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Фото: pexels