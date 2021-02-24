Студия «Либо/Либо» вместе с сервисом «Яндекс.Еда» запустила подкаст «Уже в пути»

«Яндекс.Еда» совместно со студией «Либо/Либо» запустила серию подкастов, где главные герои — люди, которые доставляют заказы уже несколько лет, и те, кто пришел в курьерство совсем недавно. Каждый выпуск проекта — это попытка изменить представление о целой профессии.
У каждого героя подкаста «Уже в пути» своя история и уникальный опыт. Они озвучивают аниме, участвуют в фестивалях реконструкции, занимаются волонтерством и играют в спектаклях.
«Нам было важно рассказать совершенно разные истории — студентов, мигрантов, творческих людей, путешественников. И мы искали героев повсюду, начиная с личных знакомых и соцсетей, заканчивая профессиональными чатами и просто на улице. Нам часто приходилось “ловить” курьеров у гастромаркетов и ресторанов на бегу», — отмечает ведущая и продюсер подкаста «Уже в пути» Алина Белят.
Первый эпизод уже доступен на платформе.
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Фото: архив организаторов
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