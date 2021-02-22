Нижегородские ученые разработают приборы для космических аппаратов

Ученые Центра квантовых технологий занимаются разработкой приемных систем для космических кораблей. Исследователи планируют создать двухчастотные приемники с электронным охлаждением, которые будут использованы для исследования реликтового излучения.

(Реликтовое излучение – это фоновое микроволновое излучение, одинаковое во всех направлениях).

Кроме того, нижегородцы проведут работы по изготовлению туннельных контактов на основе разработки Чалмерского технологического университета.

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Фото: nntu.ru