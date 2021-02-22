Нижегородские ученые разработают приборы для космических аппаратов

Нижегородские ученые НГТУ имени Алексеева разработают приборы для будущих космических аппаратов. Проект поддержал Российский научный фонд.
Ученые Центра квантовых технологий занимаются разработкой приемных систем для космических кораблей. Исследователи планируют создать двухчастотные приемники с электронным охлаждением, которые будут использованы для исследования реликтового излучения.
(Реликтовое излучение – это фоновое микроволновое излучение, одинаковое во всех направлениях).
Кроме того, нижегородцы проведут работы по изготовлению туннельных контактов на основе разработки Чалмерского технологического университета.
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Фото: nntu.ru
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