В Нижний Новгород придет резкое потепление

С 27 февраля в столице Приволжья аномальные морозы сменятся резким потеплением до +2 градусов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода».
В начале недели температура воздуха будет по-прежнему морозной: днем до –20, ночью – 30 градусов.
В четверг, 25 февраля, столбики термометров покажут – 11 градусов днем и ночью, а уже 26 февраля синоптики обещают до 0 градусов. 27 февраля начнется потепление до +1,+2 градусов и небольшой снег.
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Фото: Игорь Иванов
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