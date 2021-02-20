Сквер Свердлова украсили фонариками к китайскому Новому году

«Центр 800» совместно с Институтом Конфуция при НГЛУ украсили сквер Свердлова к празднованию китайского Нового года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
«В преддверии 800-летия центр Нижнего Новгорода превратился в настоящую новогоднюю сказку. И украшение китайскими фонариками, в том числе преображенного сквера имени Свердлова, - это хорошее продолжение сказки», — отметила директор АНО «Центр 800» Софья Юдина.
В честь празднования китайского Нового года «Центр 800» и Институт Конфуция при НГЛУ проведут мастер-класс, который разместят «ВКонтакте» . Участники смогут самостоятельно сделать традиционный фонарик.
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Фото: инстаграм ИРГСНО
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