Нижегородцы смогут посетить экскурсию по историческим местам Нижегородской ярмарки

Начнется пешая экскурсия у фонтана на территории ярмарки, а завершится у собора Александра Невского.

Во время прогулки нижегородцы посетят Гербовый зал — один из старейших пассажей России, узнают о ярмарочном купечестве и истории происхождения ярмарки. Пешая экскурсия займет около двух часов.

Старт экскурсий — в 11:00 и 14:00. Записаться на мероприятие и узнать подробности можно по телефону: 8 (831) 277-99-74.

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Фото: 2gis