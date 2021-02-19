Нижегородцы смогут посетить экскурсию по историческим местам Нижегородской ярмарки

23 февраля для нижегородцев подготовили экскурсию по историческим местам Нижегородской ярмарки. Об этом сообщила пресс-служба АО «Нижегородская ярмарка».
Начнется пешая экскурсия у фонтана на территории ярмарки, а завершится у собора Александра Невского.
Во время прогулки нижегородцы посетят Гербовый зал — один из старейших пассажей России, узнают о ярмарочном купечестве и истории происхождения ярмарки. Пешая экскурсия займет около двух часов.
Старт экскурсий — в 11:00 и 14:00. Записаться на мероприятие и узнать подробности можно по телефону: 8 (831) 277-99-74.
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Фото: 2gis
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