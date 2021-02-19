Нижегородский музей Сахарова закрывается с 1 марта

В Нижнем Новгороде музей академика Сахарова закроют для посетителей с 1 марта по 18 мая 2021 года. Музей–квартиру отреставрируют к празднованию 100-летнего юбилея ученого.
К юбилею ученого в музей–квартире проведут ремонтные работы во внутренних помещениях и обновят экспозиционное и музейное оборудование.
Кроме того, с 21 мая по 2 июня в Нижегородской филармонии пройдет XVI Международный фестиваль искусств имени Сахарова.
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Фото: Роман Владимиров
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