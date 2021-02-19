Нижегородцы выбрали облик памятника Донскому и его жене

В Нижнем Новгороде завершилось голосование за внешний вид памятника Дмитрию Донскому и его жене, который установят в кремле.
К 800–летнему юбилею города в Нижегородском кремле недалеко от церкви Николая Чудотворца и военного манежа, установят памятник Дмитрию Донскому и его жене. Нижегородцы могли оставить свой голос за один из трех предложенных вариантов.
Опрос проводился на сайте 800-летия города. 60% проголосовавших выбрали эскиз скульпторов Ирины Макаровой и Максима Батаева.
Также сообщается, что рядом с монументом может появиться сквер для венчаний.
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Фото: pexels
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