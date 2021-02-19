В эти выходные в Нижний вернутся аномальные морозы

В наступающие выходные на территорию Нижегородской области придут аномальные морозы. По прогнозам синоптиков, температура воздуха будет ниже климатической нормы на 10—15 градусов.
На территории европейской части России усилился скандинавский антициклон, сформированный в арктическом воздухе, поэтому выходные в регионе будут аномально холодными.
В субботу, 20 февраля, будет солнечно. Утром столбики термометров опустятся до –27°С, а днем потеплеет до –20°С. В воскресенье, 21 февраля, будет достаточно пасмурно и снежно.Температура воздуха утром будет –26°С, днем и вечером –20.
В праздничные выходные в Нижнем будет солнечно и без осадков. Утром температура воздуха опустится до –30°С, днем воздух прогреется до –25, а ближе к вечеру похолодает до –31°С.
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Фото: pexels
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