18+
  • Город
  • Общество

В Нижнем Новгороде пройдет благотворительный турнир Beauty Ball

24 нижегородки сыграют в футбол, чтобы собрать необходимые средства для благотворительных проектов, среди которых фонд «Доброе Дело». Организатором мероприятия выступает сообщество «800 добрых дел».

 

«Наша главная задача – собрать как можно больше, чтобы помочь тем, кто нуждается. И я призываю всех нижегородцев покупать билеты, ведь этим вы делаете по-настоящему доброе дело!», – отметила Екатерина Чудакова, руководитель департамента специальных проектов АНО «Центр 800».

Билеты на мероприятие можно приобрести по телефону: +7 (920) 044-99-97.

6 марта

Время: 11:00

Место: фитнес-клуб «World Class Пушкинский»

 

Первый турнир по Beauty Ball прошел в марте 2017 года. Главной целью матча было помочь детям с онкозаболеваниями. Все деньги от продажи билетов были перечислены в фонд «НОНЦ» на лечение детей.

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: Нижний800

 

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты