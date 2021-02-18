В Нижнем Новгороде пройдет благотворительный турнир Beauty Ball

«Наша главная задача – собрать как можно больше, чтобы помочь тем, кто нуждается. И я призываю всех нижегородцев покупать билеты, ведь этим вы делаете по-настоящему доброе дело!», – отметила Екатерина Чудакова, руководитель департамента специальных проектов АНО «Центр 800».

Билеты на мероприятие можно приобрести по телефону: +7 (920) 044-99-97.