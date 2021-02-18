В Нижнем Новгороде пройдет благотворительный турнир Beauty Ball

24 нижегородки сыграют в футбол, чтобы собрать необходимые средства для благотворительных проектов, среди которых фонд «Доброе Дело». Организатором мероприятия выступает сообщество «800 добрых дел».
«Наша главная задача – собрать как можно больше, чтобы помочь тем, кто нуждается. И я призываю всех нижегородцев покупать билеты, ведь этим вы делаете по-настоящему доброе дело!», – отметила Екатерина Чудакова, руководитель департамента специальных проектов АНО «Центр 800».
Билеты на мероприятие можно приобрести по телефону: +7 (920) 044-99-97.
6 марта
Время: 11:00
Место: фитнес-клуб «World Class Пушкинский»
Первый турнир по Beauty Ball прошел в марте 2017 года. Главной целью матча было помочь детям с онкозаболеваниями. Все деньги от продажи билетов были перечислены в фонд «НОНЦ» на лечение детей.
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