«Центр 800» запускает проект «Как это работает?»

«В Нижнем Новгороде много интересных мест, но, к сожалению, не на все объекты легко попасть. Поэтому мы приглашаем нижегородцев и гостей города в уникальное путешествие. Такой формат по-новому раскроет Нижний Новгород. Будем знакомиться с нижегородскими организациями, событиями и объектами с неизвестных ракурсов», — рассказала об идее директор АНО «Центр 800» Софья Юдина.

Первая трансляция пройдет уже завтра, 17 февраля, в 18:00. Эфир посвятят стадиону «Нижний Новгород».



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Фото: Никита Духник