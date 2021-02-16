Ограничение на парковку в центре Нижнего Новгорода продлили до 24 февраля

До 09:00 24 февраля парковка и остановка транспортных средств временно запрещена на улицах— Алексеевской, Пискунова, Рождественской, Октябрьской, Добролюбова, Ильинской, Ковалихинской, Минина и Горького. Также на Верхне-Волжской и Нижне-Волжской набережных и площади Горького.

Кроме того, ограничения коснутся улиц — Большой Печерской, Белинского, Красносельской, Сергиевской, Заломова, Культуры, Никиты Рыбакова, Героя Космоса, Вождей Революции, Исполкома, Молитовской, Баха, Адмирала Макарова, Адмирала Нахимова, Медицинской, Рокоссовского, Ижорской, Невзоровых, Генкиной, Республиканской, Полтавской, Малой Ямской, Студенческой, Ветеринароной, дублеру Ванеева, Лескова, Комсомольской, Дьяконова, Березовской, Черняховского, Ярошенко (проезд у с/к «Юность»), Мечникова (у домов №№41, 43, 67, 69), на проспектах Кирова и Молодежном, Южном шоссе и набережной Федоровского.

Припаркованные транспортные средства будут эвакуированы.

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Фото: www.urallider.ru