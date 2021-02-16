Фуникулер в Нижегородском кремле построят за 329 миллионов рублей

Подрядчик сделает поверочные расчеты устойчивости склона, геотехнический прогноз с определением зоны влияния строительства фуникулера на окружающую застройку и возведет фуникулер.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 329,4 миллиона рублей. Средства выделят из бюджета области. Подрядная организация должна завершить строительство подъемника до 20 августа 2021 года. Выполненные работы будут находиться на гарантии в течение пяти лет с момента подписания соответствующего акта.





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Фото: m.123ru.net