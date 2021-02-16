Нижегородский «Дом с болью» отреставрируют к ноябрю 2021 года

В январе 2021 года стартовала подготовка старинного дома к реставрации, уже сейчас на месте двухэтажного здания осталось несколько бревен и фундамент. В марте подлинный и новый материалы вернут, чтобы приступить к сборке объекта. Все мероприятия ведутся под контролем сотрудников регионального управления госохраны ОКН.

Элементы декора на главном фасаде здания создадут заново — прежние не подлежат восстановлению. Самым ценным предметом внутреннего дизайна строения признана поворотная лестница с забежными ступенями. Подрядчик намерен восстановить часть ступеней и перил, а оставшиеся элементы будут воссозданы по образцам из новых материалов.

Дом построен, предположительно, по проекту архитектора Ивана Ефимовича Ефимова. Он имеет важное научное и архитектурно-художественное значение и является объектом культурного наследия. Это образец деревянного зодчества периода классицизма, сохранивший свою объемно-пространственную и планировочную структуру, а также ряд первоначальных архитектурных деталей декора.





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Фото: группа Нижний800 «ВКонтакте»