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В Нижегородской ярмарке откроется выставка–продажа «Подарки»

В первом павильоне Нижегородской ярмарки с 19 по 22 февраля пройдет выставка–продажа «Подарки». Посетителей ждет большой выбор сувениров — от книг и винила до живописи и украшений, а также мастер–классы.

Гости смогут найти для себя разного рода подарки: книги, живопись, винил, европейский фарфор, сладости, украшения, косметику и автомобильные аксессуары.

Для тех, кто предпочитает делать подарки своими руками организаторы приготовили мастер-классы:

  • «Декорирование разделочной доски в технике декупажа»
  • «Вышивка. Ковровая техника»
  • «Изготовление дивеевской глиняной игрушки»
  • «Создание свистульки из глины»

Также, автор сказок, детских повестей и рассказов Евгений Шестов выступит с презентацией своей новой книги — «Свистни, рак, пока есть силы» и ответит на вопросы читателей.

 

с 19 по 22 февраля

Время: 19 – 21 февраля с 10:00 до 19:00, 22 февраля с 10:00 до 18:00

Место: 

Нижегородская ярмарка, Павильон 1 (ул. Совнаркомовская, 13)

 

 

 

Вход свободный.

Организаторы просят посетителей носить маски и соблюдать дистанцию 1,5 м.

 

 

 

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Фото: инстаграм Нижегородской ярмарки

 

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