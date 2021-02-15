В Нижегородской ярмарке откроется выставка–продажа «Подарки»

Гости смогут найти для себя разного рода подарки: книги, живопись, винил, европейский фарфор, сладости, украшения, косметику и автомобильные аксессуары.

Для тех, кто предпочитает делать подарки своими руками организаторы приготовили мастер-классы:

«Декорирование разделочной доски в технике декупажа»

«Вышивка. Ковровая техника»

«Изготовление дивеевской глиняной игрушки»

«Создание свистульки из глины»

Также, автор сказок, детских повестей и рассказов Евгений Шестов выступит с презентацией своей новой книги — «Свистни, рак, пока есть силы» и ответит на вопросы читателей.