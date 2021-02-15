В Нижегородской ярмарке откроется выставка–продажа «Подарки»

В первом павильоне Нижегородской ярмарки с 19 по 22 февраля пройдет выставка–продажа «Подарки». Посетителей ждет большой выбор сувениров — от книг и винила до живописи и украшений, а также мастер–классы.
Гости смогут найти для себя разного рода подарки: книги, живопись, винил, европейский фарфор, сладости, украшения, косметику и автомобильные аксессуары.
Для тех, кто предпочитает делать подарки своими руками организаторы приготовили мастер-классы:
- «Декорирование разделочной доски в технике декупажа»
- «Вышивка. Ковровая техника»
- «Изготовление дивеевской глиняной игрушки»
- «Создание свистульки из глины»
Также, автор сказок, детских повестей и рассказов Евгений Шестов выступит с презентацией своей новой книги — «Свистни, рак, пока есть силы» и ответит на вопросы читателей.
с 19 по 22 февраля
Время: 19 – 21 февраля с 10:00 до 19:00, 22 февраля с 10:00 до 18:00
Место:
Нижегородская ярмарка, Павильон 1 (ул. Совнаркомовская, 13)
Вход свободный.
Организаторы просят посетителей носить маски и соблюдать дистанцию 1,5 м.
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