В Нижегородской области на реке появились «ледяные цветы»

На реке выросли «ледяные цветы» — ученые так называют кристаллы высотой в несколько сантиметров, которые образуются на поверхности тонкого слоя льда при определенных погодных условиях. Для их появления необходима большая разница температуры воздуха и воды, а также отсутствие снега и ветра.

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Фото: https://www.instagram.com/shtaler/