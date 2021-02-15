Видео дня: нижегородцы прогулялись по подземному ходу от набережной Федоровского до метромоста

В Нижнем Новгороде есть дренажные штольни — это подземные ходы, протяженностью более километра. В овраге около набережной Федоровского можно найти самую длинную из них — штольню №13. Двое нижегородцев решили преодолеть этот путь. Посмотрите, как это было!
Основа дренажной штольни — железобетонные блоки, их устанавливают для предотвращения оползней из-за эрозии почвы и отвода грунтовых вод. В среднем глубина такой штольни составляет — 50 метров. Большинство из них не трогала рука человека с 50-х годов прошлого века. За десятилетия на стенах подземных ходов образовались минералы под названием «кальцит», которые создают причудливые узоры.
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Фото: Тимур Неделяев
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