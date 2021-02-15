Между Нижним Новгородом и Москвой запустят дополнительный поезд

«Нижегородец» (№ 35/36) будет отправляться из Нижнего Новгорода в Москву по четвергам и воскресеньям в 23:35, прибытие — в 06:28. Из Москвы в Нижний Новгород поезд будет отправляться в эти же дни в 23:55, прибытие — в 06:26 на следующий день.

В информационном центре ОАО «РЖД» по телефону 8-800-775-00-00 можно узнать дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования.







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Фото: pexels