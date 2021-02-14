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«Хулигандом» открыли в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде открылся центр наставничества для подростков «Хулиганодом». Он был создан в рамках программы благотворительного фонда «Жизнь без границ», партнера проекта «800 добрых дел».

 

«Мне хочется поблагодарить всех, кто работал над созданием «Хулиганодома». Такие практики помощи детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, необходимо тиражировать, как на уровне региона, так и страны в целом», — добавил губернатор Нижегородской области.

Как сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, администрация города предоставила безвозмездно помещение для размещения центра.

 

«Хулиганодом» — это место, где каждый подросток с непростой судьбой может найти себе наставника. Помимо подростков из детских домов и подростков, испытывающих трудности в общении со сверстниками и взрослыми, «Хулиганодом» будет работать и для тех, кто хочет стать наставником для детей. 

 

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Фото: Nizhny800

 

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