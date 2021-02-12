В Нижнем пройдет лекция «О чем молчат наши сны?»

«На встрече мы поговорим о снах. Почему и зачем нам снятся сны? Бывают ли вещие сны? Как их трактовать? Почему какой-то сон постоянно повторяется? Как управлять сновидениями?», — сообщают организаторы.

Кроме того, гости смогут узнать трактовку популярных сновидений, к примеру, — полет во сне, укус змеи, беременности, нищета, пожары и так далее.

На протяжении всей встречи в зале будет установлен «Ящик анонимных отправлений» — можно описать свой сон и получить трактование.