Нижний Новгород попал в топ-10 городов для романтических путешествий

Нижний Новгород занял седьмое место в рейтинге городов для романтических путешествий. Аналитики сервиса Tvil.ru опирались на данные бронирования жилья в феврале 2021 года туристами, путешествующими парами.
В Нижнем Новгороде предпочли отдыхать в феврале 5% пар. Чаще всего заселяются на два дня, а за сутки на жилье тратят — 2955 рублей.
Рейтинг городов (% пар, которые решили отправиться в этот город для романтического путешествия в февраля 2021 года):
- Ялта — 25%
- Сочи — 12%
- Санкт-Петербург — 9%
- Москва — 8,5%
- Казань — *%
- Красноярск —7%
- Нижний Новгород —5%
- Кисловодск — 4,5%
- Суздаль — 4%
- Екатеринбург —3%
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Фото: Никита Духник
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