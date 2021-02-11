Нижний Новгород попал в топ-10 городов для романтических путешествий

В Нижнем Новгороде предпочли отдыхать в феврале 5% пар. Чаще всего заселяются на два дня, а за сутки на жилье тратят — 2955 рублей.

Рейтинг городов (% пар, которые решили отправиться в этот город для романтического путешествия в февраля 2021 года):

Ялта — 25%

Сочи — 12%

Санкт-Петербург — 9%

Москва — 8,5%

Казань — *%

Красноярск —7%

Нижний Новгород —5%

Кисловодск — 4,5%

Суздаль — 4%

Екатеринбург —3%





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Фото: Никита Духник