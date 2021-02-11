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Нижний Новгород попал в топ-10 городов для романтических путешествий

Нижний Новгород занял седьмое место в рейтинге городов для романтических путешествий. Аналитики сервиса Tvil.ru опирались на данные бронирования жилья в феврале 2021 года туристами, путешествующими парами.

 

В Нижнем Новгороде предпочли отдыхать в феврале 5% пар. Чаще всего заселяются на два дня, а за сутки на жилье тратят — 2955 рублей.

Рейтинг городов (% пар, которые решили отправиться в этот город для романтического путешествия в февраля 2021 года):

  • Ялта — 25% 
  • Сочи — 12%
  • Санкт-Петербург — 9%
  • Москва — 8,5%
  • Казань — *%
  • Красноярск —7%
  • Нижний Новгород —5%
  • Кисловодск — 4,5%
  • Суздаль — 4%
  • Екатеринбург —3%


 

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Фото: Никита Духник

 

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