Съемки нового сезона сериала «Склифосовский» прошли в Нижегородском метро

В Нижегородском метро прошли съемки российского сериала «Склифосовский» с Максимом Авериным в главной роли. Об этом актер сообщил в социальной сети Instagram.
Утром, 9 февраля, в социальной сети актера появилось видео со съемок телесериала «Склифосовский», в котором он едет в вагоне Нижегородского метро вместе с операторской группой.
«Ночь. Съемка. А вы знали, что в Нижнем Новгороде есть метро? И одна из станций с замечательным названием — «Двигатель Революции». А мы снимаем», — добавил актер.
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Фото: diary.ru
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