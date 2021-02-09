Съемки нового сезона сериала «Склифосовский» прошли в Нижегородском метро

Утром, 9 февраля, в социальной сети актера появилось видео со съемок телесериала «Склифосовский», в котором он едет в вагоне Нижегородского метро вместе с операторской группой.

«Ночь. Съемка. А вы знали, что в Нижнем Новгороде есть метро? И одна из станций с замечательным названием — «Двигатель Революции». А мы снимаем», — добавил актер.





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Фото: diary.ru