В Нижнем Новгороде строительство «Школы 800» завершат в 2021 году

Корпус «Школы 800» в Сормовском районе построят в 2021 году. Об этом сообщил куратор проекта Сергей Злобин в Instagram.
Сергей Злобин, отвечая на вопрос подписчицы в Instagram, сообщил, что открытие корпуса «Школы 800» в Сормове запланировано на 2021 год. По его словам, предпосылок для несоблюдения сроков строительства в настоящий момент нет.
«По плану открытие этого корпуса «Школы 800» в 2021 году, отставания от графика нет», — добавил Сергей Злобин.
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Фото: архив организаторов
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