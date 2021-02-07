Сеть кофеен Coffee Cake объявила конкурс на разработку дизайна для новой коллекции стаканов и открыток

Главная тема дизайнерских работ — «Мой Нижний Новгород». К 800–летию города компания хочет обновить дизайн стаканов для напитков на вынос и сделать открытки. ⠀
Организаторы принимают работы до 10 февраля (включительно) на почту coffeeshoplf@yandex.ru. До 12 февраля команда заведения отберет 10 работ, которые попадут в финал конкурса. 13 февраля в социальных сетях сети кофеен появится пост с голосованием за лучшую работу, которое продлится до 15 февраля.
Всего будет выбрано пять вариантов дизайна для стаканов и 10–15 для открыток. Все работы кофейня разместит на своем сайте с именами авторов.
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Фото: инстаграм Coffee Cake
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