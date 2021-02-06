Нижегородские дизайнеры создадут капсульную коллекцию одежды к 800–летию города

Над созданием вещей будут работать 12 дизайнеров: Инна Миронова, Ольга Миклина, Юлия Тубольцева, Ольга Серякова, Олеся Ванюшкина, Елена Мясникова, Карина Манжула, Олег Чигинев, Анна Ремнева, Адель Шарадзе, Оксана Косарева, Ольга Рыхлова.

Старт продаж намечен на апрель текущего года, а процент от вырученных средств направят в благотворительные фонды-партнеры проекта «800 добрых дел».

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Фото: pexels