Проезд под аркой Чкаловской лестницы перекроют на полгода

Движение на этом участке дороги приостановили из-за реставрационных работ, которые проводят к 800–летию Нижнего Новгорода. В Центре организации дорожного движения отметили, что больших затруднений для автомобилистов ограничения не вызовут, так как можно будет объехать ремонтный участок по действующей дороге около Чкаловской лестницы.

На Нижне-Волжской набережной будут установлены соответствующие дорожные знаки и аншлаги, предупреждающие о проведении ремонтных работ.

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Фото: Игорь Иванов