С крыши Нижегородской ярмарки навсегда убрали буквы «Я»

Сегодня, 4 февраля, с крыши Главного ярмарочного дома демонтировали конструкции с большими буквами «Я». Об этом сообщает пресс–служба Нижегородской ярмарки.
«В разное время центральную башню главного здания Нижегородской ярмарки украшали флюгеры, часы и логотип «Детского мира». В начале 90-х годов XX века на крыше появились четыре заглавные буквы “Я”. Сегодня устаревшие конструкции логотипа Нижегородской ярмарки были демонтированы с крыши Главного ярмарочного дома», — отмечают в Instagram ярмарки.
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Фото: пресс–служба Нижегородской ярмарки
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