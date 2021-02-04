С крыши Нижегородской ярмарки навсегда убрали буквы «Я»

«В разное время центральную башню главного здания Нижегородской ярмарки украшали флюгеры, часы и логотип «Детского мира». В начале 90-х годов XX века на крыше появились четыре заглавные буквы “Я”. Сегодня устаревшие конструкции логотипа Нижегородской ярмарки были демонтированы с крыши Главного ярмарочного дома», — отмечают в Instagram ярмарки.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: пресс–служба Нижегородской ярмарки