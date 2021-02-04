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В Нижегородском кремле установят памятник Дмитрию Донскому и его жене

К 800–летнему юбилею города в Нижегородском кремле недалеко от церкви Николая Чудотворца и военного манежа, установят памятник Дмитрию Донскому и его жене. Также сообщается, что рядом с монументом может появиться сквер для венчаний.

 

До 16 февраля на сайте «Центра 800» пройдет голосование за проект памятника. Нижегородцы могут оставить свой голос за один из трех предложенных вариантов.


 

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Фото: Нижний800

 

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