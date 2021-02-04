В Нижегородском кремле установят памятник Дмитрию Донскому и его жене

К 800–летнему юбилею города в Нижегородском кремле недалеко от церкви Николая Чудотворца и военного манежа, установят памятник Дмитрию Донскому и его жене. Также сообщается, что рядом с монументом может появиться сквер для венчаний.
Выберите свой город:
Ваш город
К 800–летнему юбилею города в Нижегородском кремле недалеко от церкви Николая Чудотворца и военного манежа, установят памятник Дмитрию Донскому и его жене. Также сообщается, что рядом с монументом может появиться сквер для венчаний.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.