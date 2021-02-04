Сильная метель и гололед ожидаются в Нижнем 5 февраля

«В этот период в регионе ожидается сильный снег, гололед и метель. При этом возможно ухудшение видимости до 500 метров. Осложняется это все и сильным порывистым ветром, отдельные порывы которого будут достигать 12-17 метров в секунду. На дорогах возможны снежные заносы, накат и гололедица», — предупреждает «Верхне-Волжское УГМС».







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