Сильная метель и гололед ожидаются в Нижнем 5 февраля

Завтра, 5 февраля, в Нижегородской области ожидается сильный и мокрый снег, усиление ветра и гололед, а на дорогах снежные заносы и накат.
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автор фото — Никита Духник
«В этот период в регионе ожидается сильный снег, гололед и метель. При этом возможно ухудшение видимости до 500 метров. Осложняется это все и сильным порывистым ветром, отдельные порывы которого будут достигать 12-17 метров в секунду. На дорогах возможны снежные заносы, накат и гололедица», — предупреждает «Верхне-Волжское УГМС».
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