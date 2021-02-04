В Нижнем открылся первый отдел клинической лаборатории для животных

Новый отдел ветеринарной лаборатории теперь сможет проводить полный комплекс исследований.

«Врач может получить важную информацию, помогающую наиболее точно поставить диагноз, определить стадию заболевания и назначить правильное лечение», — рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

В 2020 году областная лаборатория провела более 4,5 тысячи исследований собак, кошек и около 240 тысяч — сельскохозяйственных животных. С открытием нового отдела количество и качество проводимых анализов значительно улучшится.





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Фото: pixabay