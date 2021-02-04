В Нижнем открылся первый отдел клинической лаборатории для животных

О создании первого государственного отдела клинической лаборатории для животных рассказали в комитете ветеринарии Нижегородской области.
Новый отдел ветеринарной лаборатории теперь сможет проводить полный комплекс исследований.
«Врач может получить важную информацию, помогающую наиболее точно поставить диагноз, определить стадию заболевания и назначить правильное лечение», — рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.
В 2020 году областная лаборатория провела более 4,5 тысячи исследований собак, кошек и около 240 тысяч — сельскохозяйственных животных. С открытием нового отдела количество и качество проводимых анализов значительно улучшится.
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Фото: pixabay
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