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В Нижнем открылся первый отдел клинической лаборатории для животных

О создании первого государственного отдела клинической лаборатории для животных рассказали в комитете ветеринарии Нижегородской области.

 

Новый отдел ветеринарной лаборатории теперь сможет проводить полный комплекс исследований. 

«Врач может получить важную информацию, помогающую наиболее точно поставить диагноз, определить стадию заболевания и назначить правильное лечение», — рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

В 2020 году областная лаборатория провела более 4,5 тысячи исследований собак, кошек и около 240 тысяч — сельскохозяйственных животных. С открытием нового отдела количество и качество проводимых анализов значительно улучшится. 


 

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Фото: pixabay

 

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