Проект «Соцгород.Пробелы» открывает open–call для художников

Проект «Соцгород.Пробелы» ищет художников, которым интересно место личности в городской среде, архитектура 1920–30-х годов, социальная антропология и вопросы исторической памяти. Задача художника – создать творческую работу на основе интервью со старожилами микрорайона.

«Что значит это место для нас сейчас? Что оно значило для людей, которые его строили и для тех, кто в нём потом жил? В этом проекте мы говорим не о точных исторических фактах, но занимаемся исследованием восприятия конкретными жителями этого места субъективных моментов из истории Соцгорода», — отмечает куратор проекта «Соцгород.Пробелы» Ирина Маслова.

Чтобы присоединиться к проекту, нужно отправить примеры работ и письмо о себе на почту socgorodp@gmail.com до 8 февраля 2021 года. Предпочитаемые техники: скетч, рисунок в любой технике, коллаж, акварель, комиксы, компьютерная графика.

Все художественные работы будут оцениваться экспертами из ГЦСИ Арсенал, Музея Авангарда на Шаболовке и выставочного пространства Белая башня в Екатеринбурге.

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Фото: domostroynn.ru