Весной в Нижнем Новгороде начнут благоустраивать Окскую набережную

Договор на проектирование и строительные работы на Окской набережной был заключен еще в декабре 2020 года. На данный момент уже разработана концепция береговых укреплений от Канавинского моста до Метромоста.

«Только после завершения работ по берегоукреплению будет возможно начать благоустройство», — заявили в АНО «Центр 800». Сейчас решаются вопросы финансирования.

После реализации проекта все части набережной соединит непрерывный пешеходный маршрут, включающий пешеходную связь под Канавинским мостом. Кроме того, появится сезонный проход под Канавинским мостом.





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Фото: Среда800