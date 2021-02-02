Весной в Нижнем Новгороде начнут благоустраивать Окскую набережную

Концепцию благоустройства Окской набережной разработало бюро Megabudka под кураторством Института развития городской среды. Строительно-монтажные работы от Канавинского моста до собора Александра Невского запланированы на I квартал 2021 года. Об этом сообщает АНО «Центр 800».
Договор на проектирование и строительные работы на Окской набережной был заключен еще в декабре 2020 года. На данный момент уже разработана концепция береговых укреплений от Канавинского моста до Метромоста.
«Только после завершения работ по берегоукреплению будет возможно начать благоустройство», — заявили в АНО «Центр 800». Сейчас решаются вопросы финансирования.
После реализации проекта все части набережной соединит непрерывный пешеходный маршрут, включающий пешеходную связь под Канавинским мостом. Кроме того, появится сезонный проход под Канавинским мостом.
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Фото: Среда800
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