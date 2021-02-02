Нижегородские синоптики рассказали о температурных изменениях в феврале

Последний месяц зимы в столице Приволжья будет морозным и снежным. Среднемесячная температура будет держаться на уровне –8 градусов с большим количеством осадков.
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автор фото — Никита Духник
Наступившая неделя будет достаточно холодной. Только в четверг, 4 февраля, из-за североатлантического циклона в Нижегородскую область придут более теплые воздушные массы. Основное похолодание нижегородские синоптики прогнозируют к пятнице.
«Температура начнет понижаться, и к выходным дням преобладающий фон составит –20, –25 градусов ночью и –15, –20 днем. Это ниже многолетних значений на –9, –11 градусов», — сообщила начальница отдела метеопрогнозов Ольга Мокеева.
Заметное похолодание задержится в регионе и затронет следующую неделю. Аномальных морозов до –30 градусов и больше, как в январе, синоптики пока не прогнозируют, но и не исключают такой возможности.
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