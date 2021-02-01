Как прошла вторая протестная акция в Нижнем Новгороде? Главное

В это воскресенье, 31 января, в России повторно прошли несогласованные протесты в поддержку политика Алексея Навального. «НН.Собака.ru» собрала главные события протестной акции в Нижнем Новгороде.
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фото: teamnavalny_nn
Протестная акция в Нижнем Новгороде началась в 12:00. Из-за перекрытых центральных улиц и станции метро «Горьковская» митингующие собрались на улице Большой Покровской перед зданием кинотеатра «Октябрь». Еще до начала акции в этот район прибыл спецтранспорт. Кроме того, из центра города эвакуировали все машины нижегородцев. Полностью убрали автомобили местных жителей с Холодного переулка и с улиц — Алексеевской, Грузинской и Звездинки.
Полиция и ОМОН почти сразу приступили к задержаниям — протестующих выдергивали по одному из толпы и уводили в автобусы вдоль улицы Малой Покровской.
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фото — Вести.НН
В день акции общественный транспорт не останавливался на площади Минина и Пожарского и площади Горького. Кроме того, станция метро «Горьковская» была закрыта до 16:00, в объявлениях было указано, что на станции будут проводить «работы с целью обеспечения безопасности движения поездов».
По последней информации с сайта правозащитной организации «ОВД-Инфо» всего в городе было задержано 182 человека. Исходя из статистики организации, Нижний Новгород входит в пятерку лидеров по количеству задержанных на протестных акциях 31 января.
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