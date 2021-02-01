Как прошла вторая протестная акция в Нижнем Новгороде? Главное

По последней информации с сайта правозащитной организации «ОВД-Инфо» всего в городе было задержано 182 человека. Исходя из статистики организации, Нижний Новгород входит в пятерку лидеров по количеству задержанных на протестных акциях 31 января.

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