К 800–летию Нижнего Новгорода Ивановскому съезду вернут исторический облик

Ивановскому съезду Нижегородского кремля вернут исторический облик за 146,5 миллионов рублей. Об этом сообщает региональное правительство.
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автор фото — Масксим Баранцев
Ивановский съезд считается первой улицей Нижнего Новгорода. Министерство транспорта уже объявило конкурс по поиску подрядчика для выполнения работ на участке в 464,22 метра от нижегородского Арсенала до Ивановской башни.
Техническое задание предполагает:
- обновленное дорожное покрытие из брусчатки и гранитную плитку на тротуарах
- замену ливневой канализации, наружного освещения и ограждений
- благоустройство смотровой площадки
Все работы по контракту должны быть завершены до 30 июня 2021 года. Движение на время благоустройства будет закрыто.
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Фото: Максим Баранцев
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