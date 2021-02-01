К 800–летию Нижнего Новгорода Ивановскому съезду вернут исторический облик

Ивановский съезд считается первой улицей Нижнего Новгорода. Министерство транспорта уже объявило конкурс по поиску подрядчика для выполнения работ на участке в 464,22 метра от нижегородского Арсенала до Ивановской башни.

Техническое задание предполагает:

обновленное дорожное покрытие из брусчатки и гранитную плитку на тротуарах

замену ливневой канализации, наружного освещения и ограждений

благоустройство смотровой площадки

Все работы по контракту должны быть завершены до 30 июня 2021 года. Движение на время благоустройства будет закрыто.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: Максим Баранцев