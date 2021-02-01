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К 800–летию Нижнего Новгорода Ивановскому съезду вернут исторический облик

Ивановскому съезду Нижегородского кремля вернут исторический облик за 146,5 миллионов рублей. Об этом сообщает региональное правительство.

 

  • автор фото — Масксим Баранцев

Ивановский съезд считается первой улицей Нижнего Новгорода. Министерство транспорта уже объявило конкурс по поиску подрядчика для выполнения работ на участке в 464,22 метра от нижегородского Арсенала до Ивановской башни.

Техническое задание предполагает:

  • обновленное дорожное покрытие из брусчатки и гранитную плитку на тротуарах
  • замену ливневой канализации, наружного освещения и ограждений
  • благоустройство смотровой площадки

Все работы по контракту должны быть завершены до 30 июня 2021 года. Движение на время благоустройства будет закрыто.

 

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Фото: Максим Баранцев

 

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