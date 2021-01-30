К 800–летию Нижнего Новгорода в кремле откроют боевые ходы

Реставрационные работы боевого хода кремля проводятся в два этапа. Первый — стартовал в августе 2020 года, второй – в декабре 2020 года. По итогам двух этапов по восстановлению башен кремля к лету 2021 года появится кольцевой экскурсионный маршрут.

«Постараемся сделать так, чтобы максимально сохранить вид, который был у кремля в момент его постройки. Кроме того, от посторонних глаз будут убраны все провода и коммуникации. Стоимость работ первого этапа составила 61 млн рублей, второго — 118 млн рублей», — сообщил управляющий делами правительства Нижегородской области Тимофей Шульга.

Обновленный маршрут по боевому ходу станет самым длинным среди всех маршрутов внутри стен российских кремлей. Ежегодно башни и стены Нижегородского кремля посещает порядка полумиллиона человек. С открытием боевого хода, планируется, что этот показатель увеличится вдвое.

«Таких масштабных ремонтных работ не было практически 60 лет. Сейчас мы разрабатываем новые программы и экскурсии, которые будем проводить. Многие хотят погулять по стене вокруг, но нужно учесть, что перепады высот достигают 100 метров — это высота тридцатиэтажного дома. Пройти такой маршрут сможет только достаточно подготовленный турист», — рассказал заведующий музеем «Нижегородский кремль» Степан Петушин.





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Фото: Нижний800