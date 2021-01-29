В нижегородском «Стригино» возобновляются международные рейсы

С 8 февраля аэропорт «Стригино» в Нижнем Новгороде возобновляет международные перелеты.
Сейчас график перелетов на 2021 году находится на стадии формирования, пока в расписании есть один международный рейс — 1 марта в Пхукет.
Пресс-служба «Стригино» сообщает, на территории аэропорта пассажиры по–прежнему обязаны носить маски и перчатки, соблюдать дистанцию 2 метра и обрабатывать руки антисептиком.
После прибытия в регион, пассажиры должны заполнить форму на портале госуслуг, а на борту самолета заполнить анкету прибывающего. Кроме того, в течение 3 дней, после прибытия в Нижний Новгород граждане должны пройти тестирование на Covid–19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале «Госуслуг».
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