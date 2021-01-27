Нижегородские рестораторы откроют зоны отдыха для врачей

В 23 больницах Нижнего Новгорода и в 4 больницах региона создаются комнаты отдыха для врачей в которых будет все необходимое — уютная мебель, кофемашины и кулеры.

Уже сегодня в областной клинической больнице имени Семашко в «зеленой зоне» открылся первый «островок комфорта» в рамках благотворительной акции. Рестораторы вживую пообщались с врачами, угостили их свежеприготовленным кофе, а также написали слова благодарности и пожелания на открытках, которые останутся в зоне отдыха.

В течении месяца планируется оборудовать зоны комфорта во всех больницах, где боролись и борются с Covid–19. Список медицинских учреждений и информацию об участниках можно найти на сайте.

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